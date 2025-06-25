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Мир

Трамп в панике из-за кандидата в мэры Нью-Йорка

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 04:01 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп резко высказался о кандидате в мэры Нью-Йорка Зохране Мамдани, сообщает Zakon.kz.

Сенсация на праймериз Демократической партии Нью-Йорка повергла в шок всю Америку. В ночь на 26 июня 33-летний Зохран Мамдани неожиданно вырвался в лидеры гонки за пост мэра города. Он набрал на семь процентов больше, чем у его главного соперника – экс-губернатора Эндрю Куомо.

Но вот главный сюжет: в Нью-Йорке действует рейтинговое голосование, а значит, победитель еще не определен и впереди несколько раундов подсчета голосов. Трамп высказался по этому поводу на своем персональном интернет-ресурсе Truth Social.

Фото: truthsocial

По мнению Трампа, победа Мамдани – это крах американских ценностей. Он буквально уничтожил кандидата, написав, что тот выглядит ужасно и не тянет на роль лидера. Но главный посыл был даже не в оскорблениях – Трамп увидел в Мамдани угрозу всей стране. Ведь если мусульманин Зохран Мамдани станет мэром самого влиятельного города США, это будет сигнал для всего мира.

Со слов экспертов, Мамдани – не просто темная лошадка. Он лидер левого крыла Демпартии, его поддерживают радикальные социалисты и активисты борьбы за климат. Если он возьмет верх, Нью-Йорк станет площадкой для глобальных экспериментов: от полного запрета на углеводороды до перераспределения богатств.

"Трамп чувствует неладное, поэтому бьет тревогу", – утверждают американские специалисты в области внутренней политики.

Мамдани – сын иммигрантов из Пакистана, вырос в Бруклине и всю жизнь боролся за социальную справедливость. Также, по убеждению экспертов, его победа – это не только про Нью-Йорк, это про новую Америку, где меньшинства диктуют правила, а социализм становится мейнстримом.

Также Трамп призвал однопартийцев в конгрессе избавиться от сети радиостанций "Голос Америки".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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