Стали известны даты теледебатов между Байденом и Трампом
Фото: pixabay
15 мая президент США Джо Байден вызвал на теледебаты экс-президента Дональда Трампа и получил согласие, сообщает Zakon.kz.
Действующий президент записал видеообращение для своего соперника.
"Дональд Трамп дважды проиграл мне дебаты в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова со мной подискутировать. Сделай мой день, приятель. Я даже готов пройти через это дважды. Выбирай день, Дональд", – сказал Байден.
Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.— Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024
Now he’s acting like he wants to debate me again.
Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u
В ответ республиканец назвал своего оппонента худшим президентом в истории США.
"Я бы настоятельно рекомендовал провести больше двух раундов и, для пущей убедительности, перед очень большой аудиторией", – ответил Трамп.
Таким образом, Байден и Трамп приняли приглашение телеканала CNN на проведение дебатов 27 июня. Второй раунд дебатов запланирован на телеканале ABC 10 сентября.
Недавно Джо Байден встретился в Белом доме с чемпионом WNBA – командой Las Vegas Aces, где заявил о важности поддержки женского спорта.
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