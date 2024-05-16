Стали известны даты теледебатов между Байденом и Трампом

15 мая президент США Джо Байден вызвал на теледебаты экс-президента Дональда Трампа и получил согласие, сообщает Zakon.kz.

Действующий президент записал видеообращение для своего соперника.

"Дональд Трамп дважды проиграл мне дебаты в 2020 году. С тех пор он не появлялся на дебатах. Теперь он ведет себя так, будто хочет снова со мной подискутировать. Сделай мой день, приятель. Я даже готов пройти через это дважды. Выбирай день, Дональд", – сказал Байден.

Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hasn’t shown up for a debate.



Now he’s acting like he wants to debate me again.



Well, make my day, pal. pic.twitter.com/AkPmvs2q4u — Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024

В ответ республиканец назвал своего оппонента худшим президентом в истории США.

"Я бы настоятельно рекомендовал провести больше двух раундов и, для пущей убедительности, перед очень большой аудиторией", – ответил Трамп.

Таким образом, Байден и Трамп приняли приглашение телеканала CNN на проведение дебатов 27 июня. Второй раунд дебатов запланирован на телеканале ABC 10 сентября.

Недавно Джо Байден встретился в Белом доме с чемпионом WNBA – командой Las Vegas Aces, где заявил о важности поддержки женского спорта.