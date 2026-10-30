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Мир

Жуткая находка за закрытой дверью: в Санкт-Петербурге обнаружили мумию мужчины

Жуткая находка за закрытой дверью: в Петербурге обнаружили мумию мужчины, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 21:13 Фото: pixabay
В Санкт-Петербурге в одной из квартир Красносельского района обнаружили мумифицированное тело мужчины, которое, предположительно, пролежало там около трех лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", даже спустя неделю после вывоза останков жильцы дома на проспекте Ветеранов продолжают жаловаться на сильный трупный запах.

По словам местных жителей, неприятный запах появился примерно полтора месяца назад. Сначала соседи не могли определить его источник, однако позже заподозрили, что он исходит из закрытой квартиры.

После приезда правоохранителей выяснилось, что внутри находится тело собственника жилья. По словам соседей, квартира все это время была заперта изнутри.

Жильцы утверждают, что управляющая компания отказывается проводить дезинфекцию до завершения расследования. При этом запах, по их словам, распространяется через вентиляцию и сохраняется в подъезде, вызывая опасения по поводу санитарного состояния дома.

Ранее сообщалось, что в Атырау нашли мертвым высокопоставленного чиновника.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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