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Волшебные кадры ночной жизни Земли показали с МКС

Волшебные снимки ночной жизни планеты показали с МКС, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 01:51 Фото: pixabay
Российский космонавт-испытатель Александр Гребёнкин 25 мая снял ночную панораму Земли, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовала в своем Telegram-аккаунте госкорпорация "Роскосмос".

"Пока МКС делала очередной виток вокруг планеты, кто-то на мгновение выключил свет, оставив лишь мерцающие огоньки городов. Кстати, за сутки экипаж встречает 16 восходов и закатов — это ли не удивительно! Благодарим космонавта за "живую картину", – говорится в сообщении.


Ранее известный российский летчик-космонавт Олег Артемьев снял "космическую прогулку" над Землей. 

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