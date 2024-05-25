Волшебные кадры ночной жизни Земли показали с МКС
Фото: pixabay
Российский космонавт-испытатель Александр Гребёнкин 25 мая снял ночную панораму Земли, сообщает Zakon.kz.
Видео опубликовала в своем Telegram-аккаунте госкорпорация "Роскосмос".
"Пока МКС делала очередной виток вокруг планеты, кто-то на мгновение выключил свет, оставив лишь мерцающие огоньки городов. Кстати, за сутки экипаж встречает 16 восходов и закатов — это ли не удивительно! Благодарим космонавта за "живую картину", – говорится в сообщении.
Ранее известный российский летчик-космонавт Олег Артемьев снял "космическую прогулку" над Землей.
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