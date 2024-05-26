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У 16-летних британцев может появиться право голоса на выборах

выборы, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 10:20 Фото: freepik
Лейбористская партия Великобритании может предоставить 16- и 17-летним гражданам избирательное право, сообщает Zakon.kz.

Лидер партии Кейр Стармер заявил, что если вы можете работать, платить налоги и служить в Вооруженных силах, то у вас должно быть право голосовать, пишет Guardian.

"Если вы можете работать, если вы можете платить налоги, если вы можете служить в Вооруженных силах, тогда вы должны иметь возможность голосовать", – заявил лидер лейбористов во время предвыборной кампании на футбольном поле в Уэст-Мидлендсе.

Его комментарий предполагает, что обещание предоставить избирательное право более молодым избирателям, скорее всего, появится в манифесте Лейбористской партии. Рэйчел Ривз, теневой канцлер, заявила, что политический документ готов к публикации.

Лейбористы рассматривают возможность предоставления 16- и 17-летним права голоса в течение как минимум года. Этот шаг добавит к электорату около 1,5 миллиона человек. В 1969 году возрастной ценз в Соединенном Королевстве был снижен с 21 до 18 лет.

Шотландия и Уэльс уже предоставили 16- и 17-летним подросткам право голоса на местных и децентрализованных парламентских выборах.

По мнению психологов, молодые люди значительно чаще голосуют за лейбористов, чем за консерваторов, но при этом с меньшей вероятностью придут на выборы.

Лейбори́стская па́ртия (англ. Labour Party — Трудовая или Рабочая партия) — одна из двух ведущих политических партий в Соединенном Королевстве. Партия является левоцентристской, подчеркивает необходимость усиления государственного вмешательства в экономику, социальной справедливости и укрепления прав трудящихся. 

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Королевство вернется к практике призыва на военную службу в случае победы Консервативной партии на выборах в парламент.

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