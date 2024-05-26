В Великобритании предсказали неизбежность новой пандемии

Очередная пандемия выглядит неизбежной, и ее наступление — лишь вопрос времени, заявил бывший главный научный советник Кабинета министров Великобритании Патрик Валланс, передает Zakon.kz.

По его словам, в связи с этим новое правительство Великобритании должно сосредоточиться на подготовке. Об этом пишет The Guardian.

Валланс считает, что стране необходимо решить ряд вопросов, включая внедрение более эффективных систем наблюдения для выявления угроз. Он напомнил о своем обращении к лидерам "Большой семерки" в 2021 году, где подчеркнул необходимость более согласованных действий ведущих стран для сокращения времени реагирования.

Валланс отметил важность быстрого получения диагностических тестов, вакцин и методов лечения, чтобы избежать крайних мер, подобных тем, что были приняты во время пандемии COVID-19. Он предложил относиться к подготовке к пандемии так же, как к вооруженным силам, продолжая совершенствование даже в мирное время.

Эксперт признал, что на данный момент подготовке к пандемии не уделяется должного внимания на мировом уровне. Если этот вопрос будет окончательно отодвинут на второй план в повестке G7 и G20, то мир рискует оказаться в той же ситуации, что и в 2020 году.

Ранее сообщалось, что пандемия COVID-19 сократила продолжительность жизни в мире почти на два года. Подробнее можно прочитать здесь.