Лайки в соцсетях помогли семейной паре из Японии принять решение
Началось с того, что главе семейства приглянулся в магазине ростовой костюм акулы, в котором можно лежать и передвигаться.
Фото: X/synup16g
Но наш герой решил, что этот костюм вполне ему подойдет для работы из дома.
Фото: X/synup16g
Учитывая габариты костюма жена сразу отвергла эту идею. Однако позже она согласилась на компромисс и сказала, что он сможет купить этот огромный костюм, если пост наберет 300 лайков. В итоге пост в социальной сети Х набрал 183 тыс. лайков и почти 23 млн охвата пользователей.
在宅勤務にどうですか皆様— ちろあぽ (@synup16g) May 25, 2024
【追記】
嫁と相談した結果「帰るまでに300いいね付けば買って良し」らしいです。 pic.twitter.com/61vo9KOAAL
В тот же день он совершил покупку и стал счастливым обладателем акульего костюма.
Фото: X/synup16g
Фото: X/synup16g
Недавно японцы удивили еще тем, что в одном из отелей выращивает мяту и баклажаны в чемоданах постояльцев, а потом подают их на завтрак гостям.