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Лайки в соцсетях помогли семейной паре из Японии принять решение

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 07:37 Фото: pixabay
Семейная пара в Японии решила дилемму с помощью лайков в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Началось с того, что главе семейства приглянулся в магазине ростовой костюм акулы, в котором можно лежать и передвигаться.

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 07:37

Фото: X/synup16g

Но наш герой решил, что этот костюм вполне ему подойдет для работы из дома.

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 07:37

Фото: X/synup16g

Учитывая габариты костюма жена сразу отвергла эту идею. Однако позже она согласилась на компромисс и сказала, что он сможет купить этот огромный костюм, если пост наберет 300 лайков. В итоге пост в социальной сети Х набрал 183 тыс. лайков и почти 23 млн охвата пользователей.

В тот же день он совершил покупку и стал счастливым обладателем акульего костюма.

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 07:37

Фото: X/synup16g

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 07:37

Фото: X/synup16g

Недавно японцы удивили еще тем, что в одном из отелей выращивает мяту и баклажаны в чемоданах постояльцев, а потом подают их на завтрак гостям.

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