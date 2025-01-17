В Павлодаре семейная пара помогала телефонным аферистам

Семейная пара пособников телефонных мошенников задержана полицией в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Оперативные мероприятия проведены сотрудниками киберполиции области при координации Департамента по противодействию киберпреступности МВД, передает пресс-служба МВД страны.

В съемной квартире выявлено пять устройств sim-box с восемью слотами в каждом с установленными sim-картами казахстанских операторов сотовой связи. С их помощью создавались виртуальные абонентские номера, которые использовались для совершения интернет-мошенничеств на территории республики.

Фото: пресс-служба МВД РК

Кроме того, изъято четыре роутера и 53 sim-карты казахстанских и зарубежных сотовых операторов.

"Задержанные доставлены в полицию. Как установлено, в их задачи входило еженедельно менять sim-карты в обслуживаемых боксах. Ведется следствие", – рассказал начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

Всего с начала года заблокировано более девяти тысяч номеров, с которых осуществлено свыше 200 тыс. звонков. Сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступности задержано:

28 интернет-мошенников;

три "оператора" sim-box станций;

изъято семь sim-box устройств и 285 sim-карт различных сотовых операторов.

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