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Происшествия

В Павлодаре семейная пара помогала телефонным аферистам

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, заведенные дела, дело, полицейский, показание, показания, заявление, заявления, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 08:10 Фото: Zakon.kz
Семейная пара пособников телефонных мошенников задержана полицией в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Оперативные мероприятия проведены сотрудниками киберполиции области при координации Департамента по противодействию киберпреступности МВД, передает пресс-служба МВД страны.

В съемной квартире выявлено пять устройств sim-box с восемью слотами в каждом с установленными sim-картами казахстанских операторов сотовой связи. С их помощью создавались виртуальные абонентские номера, которые использовались для совершения интернет-мошенничеств на территории республики.

Фото: пресс-служба МВД РК

Кроме того, изъято четыре роутера и 53 sim-карты казахстанских и зарубежных сотовых операторов.

"Задержанные доставлены в полицию. Как установлено, в их задачи входило еженедельно менять sim-карты в обслуживаемых боксах. Ведется следствие", – рассказал начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

Всего с начала года заблокировано более девяти тысяч номеров, с которых осуществлено свыше 200 тыс. звонков. Сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступности задержано:

  • 28 интернет-мошенников;
  • три "оператора" sim-box станций;
  • изъято семь sim-box устройств и 285 sim-карт различных сотовых операторов.

В Актобе два таксиста получили награды от полицейских.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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