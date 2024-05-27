Соцсети помогли семейной паре из Японии определиться с решением

Семейная пара в Японии решила дилемму с помощью лайков в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Началось с того, что главе семейства приглянулся в магазине ростовой костюм акулы, в котором можно лежать и передвигаться.

Фото: X/synup16g

Но наш герой решил, что этот костюм вполне ему подойдет для работы из дома.

Фото: X/synup16g

Учитывая габариты костюма, жена сразу отвергла эту идею. Однако позже она согласилась на компромисс и сказала, что он сможет купить этот огромный костюм, если пост наберет 300 лайков. В итоге пост в социальной сети Х набрал 183 тыс. лайков и почти 23 млн охвата пользователей.

В тот же день он совершил покупку и стал счастливым обладателем акульего костюма.

Фото: X/synup16g

Фото: X/synup16g

Недавно японцы удивили еще тем, что в одном из отелей выращивают мяту и баклажаны в чемоданах постояльцев, а потом подают их на завтрак гостям.