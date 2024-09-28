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Один из трех детей в мире близоруки – исследования

Исследование зрения, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 08:15 Фото: pixabay
Новое исследование предупреждает, что здоровье глаз у детей во всем мире может ухудшаться. В 2023 году близорукостью страдал почти каждый третий, и ожидается, что в ближайшие два десятилетия этот показатель возрастет, сообщает Zakon.kz.

В исследовании, опубликованном в British Journal of Ophthalmology, проанализированы результаты 276 исследований, в которых приняли участие более 5,4 млн детей из 50 стран на шести континентах.

Согласно цифрам, число людей с близорукостью выросло с 24% в 1990 году до почти 36% в прошлом году. Но прогнозы исследователей, что к 2050 году это число может достичь почти 40 процентов.

В исследовании говорится, что рост близорукости среди детей стал "заметным" после пика пандемии COVID-19, что указывает на страны, в которых вводятся карантины, в результате чего многие дети вынуждены учиться онлайн, находясь в помещении.

Ранее появилось исследование, что новый сорт риса может противостоять росту заболеваемости диабетом.

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