Бразильца задержали за изнасилование новорожденной девочки
По данным Amazonas Atual, малышка приходится внучкой жене задержанного. Сначала мужчина утверждал, что произошел несчастный случай. По его версии, он схватил девочку рукой и задел пальцем ее гениталии, после чего она стала плакать. Тогда он вернул новорожденную матери, сказав, что ребенок плачет от голода.
О плаче ребенка в тот вечер говорили все члены семьи. После этого родители девочки пошли спать и только на следующий день, когда меняли подгузник увидели кровотечение в районе гениталий. Девочку отвезли в больницу, где акушеры пришли к выводу, что повреждение не могло быть нанесено пальцем.
Сотрудники больницы решили передать информацию полиции. 18-летнего отца девочки и ее бабушку задержали для допроса, а затем силовики отправились в дом семьи, чтобы побеседовать с матерью ребенка и подозреваемым. Представительница местной полиции Келли Соуто рассказала, что семья девочки пыталась защитить мужа бабушки. Они утверждали, что девочку после рождения выписали из больницы с травмой половых органов.
В результате разбирательства в местной полиции выяснилось, что в 2016 году мужчину уже привлекали к ответственности по делу об изнасиловании 16-летней девочки. Сейчас мужчина находится в тюрьме. Он признал вину. Новорожденная девочка проходит лечение в больнице.
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