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Бразильца задержали за изнасилование новорожденной девочки

Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 02:29 Фото: pixabay
14 мая в бразильском штате Амазонас 39-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании новорожденной девочки, которой на момент насилия было всего пять дней, сообщает Zakon.kz.

По данным Amazonas Atual, малышка приходится внучкой жене задержанного. Сначала мужчина утверждал, что произошел несчастный случай. По его версии, он схватил девочку рукой и задел пальцем ее гениталии, после чего она стала плакать. Тогда он вернул новорожденную матери, сказав, что ребенок плачет от голода.

О плаче ребенка в тот вечер говорили все члены семьи. После этого родители девочки пошли спать и только на следующий день, когда меняли подгузник увидели кровотечение в районе гениталий. Девочку отвезли в больницу, где акушеры пришли к выводу, что повреждение не могло быть нанесено пальцем.

Сотрудники больницы решили передать информацию полиции. 18-летнего отца девочки и ее бабушку задержали для допроса, а затем силовики отправились в дом семьи, чтобы побеседовать с матерью ребенка и подозреваемым. Представительница местной полиции Келли Соуто рассказала, что семья девочки пыталась защитить мужа бабушки. Они утверждали, что девочку после рождения выписали из больницы с травмой половых органов.

В результате разбирательства в местной полиции выяснилось, что в 2016 году мужчину уже привлекали к ответственности по делу об изнасиловании 16-летней девочки. Сейчас мужчина находится в тюрьме. Он признал вину. Новорожденная девочка проходит лечение в больнице.

А 13 мая в Красноярском крае женщина перепутала педали на своем Nissan Tiida и насмерть переехала супруга.

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