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Полиция Израиля разогнала еврейских паломников

Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 04:00 Фото: pixabay
26 мая в Израиле произошло вынужденное столкновение израильской полиции и еврейских паломников, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал TRT на русском, израильская полиция жестоко разогнала ультраортодоксальных евреев, которые настойчиво пытались проникнуть на территорию религиозного комплекса на горе Мерон. Паломники прорывались несмотря на то, что Израиль запретил отмечать праздник Лаг ба-омер в связи с угрозой ракетных обстрелов и объявил гору закрытой военной зоной.

Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 04:00

Фото: Telegram/TRT на русском

В этом году праздник Лаг ба-омер начался на исходе субботы 25 мая и продолжался весь день в воскресенье, 26 мая. Действие приказа распространялось до 12:00 понедельника, 27 мая. Об этом стало известно 22 мая, но предупредительные меры не остановили паломников.

Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 04:00

Фото: Telegram/TRT

Международный суд ООН 24 мая обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа.

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