Конный отряд полиции разгоняет протестующих в Израиле

Как пишут РИА Новости, сотни активистов, протестующих против политики премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, собрались на одном из центральных перекрестков Тель-Авива у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны.

Отмечается, что в паре кварталов от шоссе проходит массовая санкционированная с властями акция в поддержку израильских заложников, которые уже более 150 дней удерживаются в плену ХАМАС в секторе Газа.

На этих акциях, организуемых еженедельно, к властям предъявляется требование любой ценой достичь сделки и добиться освобождения заложников.

TEL AVIV PROTEST!



Anti-government protests resulted in pushing, arrests, and even a protester throwing a smoke grenade in Kaplan, in Tel Aviv #Israel pic.twitter.com/vIftbGeH7W