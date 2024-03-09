Конный отряд полиции разгоняет протестующих в Израиле

Конный отряд полиции Израиля разгоняет толпу антиправительственных активистов, которым частично удалось заблокировать центральное шоссе Тель-Авива, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, сотни активистов, протестующих против политики премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, собрались на одном из центральных перекрестков Тель-Авива у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны.

"Полиция полностью контролировала акцию протеста, оцепив территорию митинга. Спустя час толпа двинулась к центральному шоссе Аялон и частично заблокировала движение. На месте работает конная полиция, которая силой выдавливает людей с проезжей части. Десятки людей сосредоточились на подступах к проезжей части, размахивая флагами и выкрикивая лозунги с призывом к проведению досрочных выборов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в паре кварталов от шоссе проходит массовая санкционированная с властями акция в поддержку израильских заложников, которые уже более 150 дней удерживаются в плену ХАМАС в секторе Газа.

🇮🇱⚡️- Lors d'une manifestation de masse à #TelAviv, des affrontements avec la police ont commencé.



Des milliers d'#Israéliens sont descendus dans la rue pour exiger la démission immédiate du gouvernement dirigé par #Netanyahu , des élections anticipées et la signature d'un… pic.twitter.com/KwKVU0OJaZ — M@nu l'info 🌎 (@Manu_Officiel4) March 9, 2024

На этих акциях, организуемых еженедельно, к властям предъявляется требование любой ценой достичь сделки и добиться освобождения заложников.

TEL AVIV PROTEST!



Anti-government protests resulted in pushing, arrests, and even a protester throwing a smoke grenade in Kaplan, in Tel Aviv #Israel pic.twitter.com/vIftbGeH7W — WORLD AT WAR (@World_At_War_6) March 9, 2024

В последние недели в Израиле возобновились антиправительственные митинги, напоминающие еженедельные протесты против продвигаемой правительством Израиля судебной реформы, которые затихли после атаки ХАМАС 7 октября и последующей эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что ХАМАС настаивает в ходе переговоров с Израилем на постоянном прекращении конфликта, а не просто гуманитарном перемирии, как это уже было по итогам предыдущей договоренности в конце 2023 года.