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Фотография первых леди Германии и Франции вызвала общественный резонанс

Германия, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 07:47 Фото: X/SilleMueller12
Фотография первых леди Германии и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон вызвала общественный резонанс, сообщает Zakon.kz.

Снимок был сделан 27 мая на фоне стел мемориала жертвам холокоста. Об этом пишет издание Bild.

"Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех – неизвестно", – говорится в публикации.

В ходе мероприятия, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон возложили венки на мемориале.

Что касается участниц фото, то авторы материала назвали их "раздражающими" и обратили внимание, что поведение женщин вызвало недоумение в ряде европейских стран.

Днями ранее президент Франции и клуб ПСЖ осудили фанатов за массовую драку перед финальным матчем Кубка Франции.

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