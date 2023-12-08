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Казахстанская выставка вызвала общественный резонанс в Италии

выставка Фото: Управление культуры Алматы
Широкий общественный резонанс в Италии вызвала международная выставка "Кочевники Казахстана: прошлое и настоящее", сообщает Zakon.kz.

Более 10 тыс. жителей и туристов Неаполя посетили выставку, организованную Музеем истории города Алматы в замке Castel Nuovo, где представлены экспонаты и артефакты XIX и XX веков. Принимающая сторона выразила пожелание о продолжении выставки и в других городах Италии. Местные СМИ пишут о том, что посетители в восторге от богатой коллекции музейного фонда и культуры казахского народа.

В ходе проведения выставки состоялась встреча руководителя Управления культуры города Алматы Гани Майлибаева с Почетным Консулом РК в Италии Валентиной Мацца, также делегацию из Алматы принял мэр города Неаполь Гаэтано Манфреди. Стороны обсудили вопросы дальнейшего двухстороннего культурного взаимодействия между двумя городами – Алматы и Неаполь: возможность проведения обменных выставок и фестивалей, которые будут способствовать взаимообогащению двух культур.

"Эта великая страна вновь заставляет говорить о себе интересной выставкой о кочевниках. В целом, история Казахстана имеет основополагающее значение для понимания эволюции всей Центральной Азии, одного из важнейших регионов мира в древности и сегодня. Мы готовы проводить совместные мероприятия и всячески оказывать поддержку", – говорит почетный консул Валентина Мацца.

Отметим, что экспозиционное пространство представлено следующими тематическими зонами: традиционное убранство юрты, конское снаряжение, предметы быта, ювелирные украшения, музыкальные инструменты.

"Музеи города Алматы при поддержке акима города принимают активное участие в вопросах международного сотрудничества и укрепления культурных связей, а также ознакомления с историей и культурой, традициями, бытом, философией и мировоззрением казахского народа. Выставка здесь будет принимать гостей до 14 декабря. Мы благодарны нашим коллегам за совместную работу, мы видим, как тепло приняли нашу выставку в Италии. Теперь до конца года мы планируем организовать такую же большую выставку в Вене", – подчеркнул руководитель Управления культуры города Алматы Гани Майлибаев.

Местные жители, в том числе и СМИ, посетившие выставку пишут следующее:

"Казахи – гордый народ, который обогатил свою культуру через знание и принятие своих корней, усиливая традиции на протяжении веков";

"Здесь в тринадцатом веке город играл значительную роль, он фактически был важным торговым центром на перекрёстке Великого шелкового пути";

"Стоит внимательно рассмотреть чудесные серебряные украшения, так называемые "зергер", пропитанные религиозными верованиями и полезными свойствами, а также древние музыкальные инструменты, такие как домбра, жетыген и кобыз с легендарной духовной историей".

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