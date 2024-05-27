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Президент Франции и клуб ПСЖ осуждают фанатов за массовую драку

Футбол Драка фанатов ПСЖ и Лиона, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 16:54 Фото: Instagram/psg
В минувшие выходные фанаты футбольных клубов ПСЖ и "Лиона" устроили массовые беспорядки перед финальным матчем Кубка Франции, в результате которых сгорел один из автобусов. Свое недовольство поведением болельщиков выразили Эммануэль Макрон и клуб ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

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Как передает ESPN, фанаты двух команд устроили драку на шоссе, которая ведет к месту проведения финала Кубка Франции. Инцидент случился за несколько часов до матча 25 мая.

В результате столкновений автобусы болельщиков "Лиона" были сильно повреждены, один из них даже сгорел. Определенный участок автотрассы был перекрыт в обоих направлениях, а для прекращения беспорядков полиция применила слезоточивый газ.

"Это соревнования, и в них должны главенствовать спорт и удовольствие. Я самым решительным образом осуждаю проявления насилия". Президент Франции Эммануэль Макрон

Сам же финальный матч Кубка Франции завершился победой ПСЖ, который обыграл "Лион" со счетом 2:1 и стал обладателем титула в 15-й раз.

"ПСЖ самым решительным образом осуждает инциденты, произошедшие между болельщиками перед финалом Кубка Франции. Такое поведение никоим образом не отражает ценности уважения, которые защищает клуб. Мы хотим выразить свою поддержку 20 раненым парижанам, трое из которых в настоящее время госпитализированы. У нас пять автобусов с болельщиками были повреждены, мы оставляем за собой право подать жалобу. Клуб по-прежнему доступен полиции и властям префектуры для выяснения обстоятельств этого инцидента".Заявление ПСЖ

Для парижского коллектива это третий трофей в нынешнем сезоне. Перед Кубком Франции команда Луиса Энрике завоевала золотые медали Лиги 1.

А до этого, 3 января, ПСЖ второй год подряд забрал Суперкубок Франции.

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