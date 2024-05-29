Трамп продал самолет из-за расходов на суды

Экс-президент США Дональд Трамп был вынужден продать свой самолет Cessna Citation X стоимостью $10 млн из-за высоких судебных расходов, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, на этом самолете он часто совершал перелеты во время предвыборной кампании 2016 года.

Новым владельцем самолета стал строительный магнат Мердад Моайеди.

В конце апреля сообщалось, что суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах звезде фильмов для взрослых.

Также сообщалось, что Дональд Трамп внес залог, чтобы обжаловать решение суда по делу о попытке изнасилования.