Трамп предъявил Харрис из-за расходов на знаменитостей

27 июля президент США Дональд Трамп обвинил бывшую соперницу по президентским выборам Камалу Харрис в больших расходах на знаменитостей, сообщает Zakon.kz.

Он накинулся на Харрис с претензиями в своей персональной соцсети Truth Social. По мнению действующего президента США, во время выборов Харрис откровенно подкупала звезд.

Он утверждает, что Камала заплатила:

11 млн долларов певице Бейонсе;

три млн долларов телеведущей Опри Уинфри;

600 тыс. правозащитнику Элу Шарптону.

"Нельзя платить за поддержку. Это совершенно незаконно. Представьте, что будет, если бы политики начали платить за одобрение. Начался бы хаос", – эмоционально обрушился с критикой на свою оппонентку Трамп.

Фото: truthsocial

Недавнее увольнение прокурора по делам Эпштейна и P. Diddy связывают с конфликтом Трампа и отца прокурора.