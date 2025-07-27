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Мир

Трамп предъявил Харрис из-за расходов на знаменитостей

Трамп упрекнул Харрис в больших расходах, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 03:10 Фото: Facebook/Donald J. Trump, Facebook/Kamala Harris
27 июля президент США Дональд Трамп обвинил бывшую соперницу по президентским выборам Камалу Харрис в больших расходах на знаменитостей, сообщает Zakon.kz.

Он накинулся на Харрис с претензиями в своей персональной соцсети Truth Social. По мнению действующего президента США, во время выборов Харрис откровенно подкупала звезд.

Он утверждает, что Камала заплатила:

  • 11 млн долларов певице Бейонсе;
  • три млн долларов телеведущей Опри Уинфри;
  • 600 тыс. правозащитнику Элу Шарптону.
"Нельзя платить за поддержку. Это совершенно незаконно. Представьте, что будет, если бы политики начали платить за одобрение. Начался бы хаос", – эмоционально обрушился с критикой на свою оппонентку Трамп.

Фото: truthsocial

Недавнее увольнение прокурора по делам Эпштейна и P. Diddy связывают с конфликтом Трампа и отца прокурора.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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