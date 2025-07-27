Трамп предъявил Харрис из-за расходов на знаменитостей
Фото: Facebook/Donald J. Trump, Facebook/Kamala Harris
27 июля президент США Дональд Трамп обвинил бывшую соперницу по президентским выборам Камалу Харрис в больших расходах на знаменитостей, сообщает Zakon.kz.
Он накинулся на Харрис с претензиями в своей персональной соцсети Truth Social. По мнению действующего президента США, во время выборов Харрис откровенно подкупала звезд.
Он утверждает, что Камала заплатила:
- 11 млн долларов певице Бейонсе;
- три млн долларов телеведущей Опри Уинфри;
- 600 тыс. правозащитнику Элу Шарптону.
"Нельзя платить за поддержку. Это совершенно незаконно. Представьте, что будет, если бы политики начали платить за одобрение. Начался бы хаос", – эмоционально обрушился с критикой на свою оппонентку Трамп.
Фото: truthsocial
Недавнее увольнение прокурора по делам Эпштейна и P. Diddy связывают с конфликтом Трампа и отца прокурора.
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