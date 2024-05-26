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Скончался известный гольфист Грейсон Мюррей

Грейсон Мюррей, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 10:41 Фото: Instagram/graysonmurray
Профессиональный гольфист Грейсон Мюррей, двукратный победитель тура PGA, умер в возрасте 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен ушел из жизни в субботу, 25 мая, через день после того, как отказался от участия в турнире Charles Schwab Cup Challenge в Colonial.

Непосредственных подробностей обстоятельств его смерти не было. Печальную весть сообщили в PGA Tour – организаторе основных мужских профессиональных гольф-туров.

"У меня нет слов. PGA Tour – это семья, и когда ты теряешь члена своей семьи, ты уже никогда не будешь прежним. Мы скорбим о Грейсоне и молимся об утешении его близких", – написал комиссар PGA Tour Джей Монахан.

Управляющая компания GSE Worldwide, услугами которой пользовался спортсмен, подтвердила смерть.

"Мы воздержимся от комментариев, пока не узнаем более подробную информацию, у нас болит сердце за его семью, его друзей и всех, кто любил его, в это очень трудное время", — говорится в заявлении GSE.

Мюррей, который в прошлом имел дело с алкоголем и проблемами психического здоровья, в этом году добился огромного прогресса в своей профессиональной деятельности. 

Мухит Турсынали
2024 год Гольф
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