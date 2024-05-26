Спасатели напомнили о правилах поведения при землетрясении

Фото: Zakon.kz

Спасатели Восточно-Казахстанской области в рамках подготовки к Республиканским командно-штабным учениям "Жер-2024" провели обучающие инструктажи с населением по правилам поведения при землетрясении, сообщает Zakon.kz.

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