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Мир

В акватории Чили зафиксировали ощутимое землетрясение

землетрясение в Чили, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 23:47 Фото: pixabay
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр заявил о том, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории Чили, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, эпицентр находился в 139 км к северо-западу от города Копьяпо, где проживают порядка 129 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что ощутимое землетрясение зафиксировали у побережья Южных Курил.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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