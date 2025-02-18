В акватории Чили зафиксировали ощутимое землетрясение

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр заявил о том, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории Чили, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, эпицентр находился в 139 км к северо-западу от города Копьяпо, где проживают порядка 129 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что ощутимое землетрясение зафиксировали у побережья Южных Курил.