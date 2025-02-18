В акватории Чили зафиксировали ощутимое землетрясение
Фото: pixabay
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр заявил о том, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в акватории Чили, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, эпицентр находился в 139 км к северо-западу от города Копьяпо, где проживают порядка 129 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что ощутимое землетрясение зафиксировали у побережья Южных Курил.
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