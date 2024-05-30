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В Мексике кандидата в мэры застрелили на предвыборном митинге

В Мексике кандидата в мэры застрелили на предвыборном митинге, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 09:15 Фото: pxhere
Кандидата в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили во время митинга предвыборной кампании, сообщает Zakon.kz.

Политик шел вдоль своих сторонников, расположившихся на баскетбольной площадке, когда сзади к нему приблизился неизвестный, выхватил пистолет и произвел несколько выстрелов в затылок, пишет El Universal.

На видеозаписи, распространенной в социальных сетях, видно, что нападавший произвел не менее 15 выстрелов.


Нападавшего ликвидировали на месте преступления.

По информации El Universal, за время избирательной кампании в штате Герреро было убито пять кандидатов на должность мэров городов и один кандидат в депутаты.

23 мая при обрушении сцены на митинге в Мексике погибли люди.

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