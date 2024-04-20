В Мексике убили двух кандидатов в мэры

Два кандидата в мэры Мексики были найдены мертвыми в пятницу, 19 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Associated Press, число претендентов, убитых в преддверии выборов 2 июня, достигло 17 человек.

Один кандидат был убит в приграничном штате Тамаулипас. Ноэ Рамос Ферретис баллотировался от коалиции оппозиционной Партии национального действия и Институционно-революционной партии, которая управляла Мексикой до 2000 года. Он баллотировался на переизбрание на пост мэра города Сьюдад-Манте.

Еще один кандидат в мэры южного штата Оахака был найден мертвым через день после того, как его объявили пропавшим без вести. Альберто Гарсиа баллотировался на пост мэра города Сан-Хосе-Индепенденсия в Оахаке.

Прокуроры штата Оахака заявили, что Гарсиа был найден мертвым, по-видимому, избитым до смерти, на острове водохранилища недалеко от города. В прошлом в этом районе действовали банды наркоторговцев.

Прокуроры Тамаулипаса заявили, что Рамос Ферретис подвергся нападению в пятницу, но не сообщили подробностей, кроме заявления о том, что они проводят расследование.

Местные СМИ сообщили, что он получил ножевое ранение, и опубликовали фотографии окровавленного тела, лежащего на тротуаре. Тамаулипас ​​уже давно раздирается войнами за сферы влияния наркокартелей. Сьюдад-Манте расположен в южной части штата, относительно далеко от приграничных городов, таких как Рейноса и Матаморос.

В начале апреля кандидат в мэры Берта Гайтан была застрелена, спустя несколько часов после того, как она попросила защиты и начала предвыборную кампанию. Ее убили на улице за пределами города Селая в северо-центральном штате Гуанахуато, когда она только начала свою кампанию за пост мэра Селаи.

Недавние убийства побудили правительство предоставить телохранителей примерно 250 кандидатам, но те, кто баллотируется на муниципальные должности, хотя и находятся под наибольшей угрозой, являются последними в очереди на охрану.

Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, задержанный полицией страны в результате штурма посольства Мексики в Кито, находится в коме.

