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Аятолла Хаменеи обратился к американским студентам

Обратился к американским студентам, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 11:54 Фото: leader.ir
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обратился к протестующим по всему миру пропалестинским студентам. Особенно отметил учащихся американских университетов, сообщает Zakon.kz.

"Дорогие студенты университетов США, вы находитесь на правильной стороне истории", – говорится в письме, опубликованном на сайте офиса верховного лидера Ирана.

Аятолла отмечает, что "пробудившаяся совесть заставила их встать на защиту угнетенных женщин и детей Газы".

По его словам, студенты сформировали часть Сопротивления и развернули благородную борьбу под безжалостным давлением американского правительства, которое открыто защищает захватнический и безжалостный режим.

Хаменеи также отметил поддержку и солидарность профессоров американских университетов.

"Это может дать долю утешения перед лицом полицейской жестокости вашего правительства и того давления, которое оно оказывает на вас", – подчеркнул он.

В конце письма верховный лидер Ирана рекомендовал протестующим ознакомиться с Кораном.

На письмо уже отреагировал спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

"Когда вы завоевали (внимание. – Прим. ред.) Аятоллы, вы потеряли Америку", – написал он в соцсети X.

Ранее Израиль нанес удары по военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана.

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