Кто может заменить аятоллу Хаменеи: преемника пока нет

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи стране предстоит выбрать преемника. Его определит Ассамблея экспертов – орган из 88 священнослужителей, сообщает Zakon.kz.

Выбор верховного лидера в Иране происходил лишь однажды – в 1989 году, после смерти основателя Исламской Республики Рухолла Хомейни. Погибший лидер страны не успел назначить себе преемника, что затрудняет выбор.

Кандидат должен быть мужчиной, священнослужителем и обладать политической компетентностью, религиозным авторитетом и лояльностью к системе. На практике это сужает круг претендентов и фактически исключает реформаторов.

CNN и эксперты называют несколько возможных фигур.

Моджтаба Хаменеи (56 лет)

Второй сын Али Хаменеи. Имеет влияние за кулисами и тесные связи с Корпусом стражей исламской революции и ополчением "Басидж".

Однако передача власти по наследству противоречит революционной традиции Ирана. Кроме того, он не занимает официальных постов и не считается высокопоставленным богословом. В 2019 году попал под санкции США.

Алиреза Арафи (67 лет)

Зампред Ассамблеи экспертов, ранее входил в Совет стражей конституции. Руководит системой религиозного образования. Считается администратором с опытом, но не имеет выраженного политического веса и тесных связей с силовиками.

Мохаммад Мехди Мирбагери (начало 60-х)

Представляет жесткое консервативное крыло. Член Ассамблеи экспертов, возглавляет Исламскую академию наук в Куме. Известен антиизраильской и антизападной риторикой.

Хасан Хомейни (около 50 лет)

Внук Рухоллы Хомейни. Обладает символической легитимностью, но не занимает государственных постов и, по оценкам наблюдателей, не имеет влияния на силовые структуры. В 2016 году ему запретили баллотироваться в Ассамблею экспертов.

Хашем Хоссейни Бушери (конец 60-х)

Первый зампред Ассамблеи экспертов. Считается близким к действующей элите, но не имеет заметных связей с силовыми структурами и не ведет активной публичной политики.

Ожидается, что правящая элита будет стремиться продемонстрировать управляемость и преемственность. При этом ключевым фактором останется позиция силовых структур, прежде всего КСИР. До назначения преемника аятоллы страной фактически руководит президент Масуд Пезешкиан.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атак Израиля и США 28 февраля 2026 года.

