Израиль нанес удары по военным объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что израильские истребители ВВС нанесли удары по военным объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, удары были нанесены "в районе Хиама на юге Ливана".

"Кроме того, артиллерия ЦАХАЛ вела огонь для устранения угрозы по районам Хамуля, Кфаркелы и Накуры на юге Ливана", – рассказали в пресс-службе.

Ранее Израиль выдвинул свою версию гибели мирных жителей в Рафахе.

26 мая ЦАХАЛ нанесла удар по комплексу ХАМАС в Рафахе, в результате чего в палаточном лагере для перемещенных палестинцев начался пожар. Минздрав сектора Газа, подконтрольный палестинскому движению, заявил, что погибли не менее 50 человек. По его данным, среди жертв были по меньшей мере 12 женщин, восемь детей и трое пожилых людей, три тела не удалось опознать.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что при ударе Израиля по Рафаху была допущена "трагическая ошибка".

15 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху одобрил план операции ЦАХАЛа в Рафахе на границе с Египтом. Премьер говорил, что израильская армия войдет в Рафах для ликвидации остатков ХАМАСа. 7 мая ЦАХАЛ установил контроль на КПП "Рафах" со стороны сектора Газа.

Затем Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

Израильские власти объяснили необходимость операции в Рафахе тем, что именно там укрываются четыре из шести уцелевших батальонов ХАМАС, а также содержатся израильские заложники, похищенные во время атаки группировки 7 октября.

28 мая главы МИД стран ЕС впервые обсудили возможность введения санкций против Израиля.