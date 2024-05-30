Дональд Трамп и Илон Маск планируют объединиться

Илон Маск может стать советником Дональда Трампа в случае победы на выборах, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в новом отчете The Wall Street Journal. Источники издания сообщили, что с марта Трамп и Маск созваниваются по несколько раз в месяц. По их мнению, экс-президент хочет привлечь влиятельных спонсоров для своей предвыборной кампании, а владелец Neuralink стремится найти новую платформу для выражения своей политической позиции.

Бизнесмены встретились в марте текущего года. С того момента они регулярно обсуждали политические вопросы, в том числе иммиграцию, о которой Маск активно заговорил в последние месяцы. При этом основатель Tesla заявил, что не будет спонсировать президентскую кампанию республиканца, однако, по слухам, пообещал Трампу, что попытается отговорить других потенциальных спонсоров от поддержки Джо Байдена.

Еще два года назад отношения миллиардеров были напряженными. Но когда в 2022 году Маск приобрел Twitter, переименовав его в X, он восстановил аккаунт Трампа. С тех пор, по информации WSJ, Маск просит Трампа быть более активным в X, хотя экс-президент в основном остается верен своей платформе Truth.

В середине мая были озвучили даты теледебатов между Байденом и Трампом, которые запланированы в два раунда.