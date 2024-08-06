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Дональд Трамп даст интервью Илону Маску

Дональд Трамп интервью, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2024 04:43 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что даст интервью Илону Маску 12 августа, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, Дональд Трамп заявил, что благодаря его интервью 5 августа, стримеру Эдину Россу, площадка Kick побила рекорд по просмотрам. Судя по всему, он собирается повторить этот успех в следующем интервью.

"В понедельник вечером у меня будет большое интервью с Илоном Маском", – написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.

Информации о формате грядущей беседы Трампа и Маска пока не приводится.

Ранее в первом публичном интервью Уша Вэнс, супруга выбранного Трампом кандидата в вице-президенты, назвала шуткой слова мужа о "бездетных кошатницах".

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