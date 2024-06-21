Армения официально признала Палестину

Армения признает независимость Палестины, следует из заявления МИД страны, сообщает Zakon.kz.

В заявлении ведомства говорится, что таким образом Ереван подтверждает свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов.

"Республика Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, в установлении прочного примирения между еврейским и палестинским народами. На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем двухгосударственный принцип решения израильско-палестинского конфликта", – отмечается в заявлении.

Также говорится, что руководство Армении убеждено, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные стремления.

Ранее независимым государством Палестину признали Словения и Испания.