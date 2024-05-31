Решение присяжных по делу Трампа повысило его популярность у американцев

Решение присяжных по делу Трампа от 30 мая повысило популярность экс-президента у жителей страны, сообщает Zakon.kz.

Личности всех 12 присяжных держались в тайне. После двухдневных совещаний они объявили, что признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Официально приговор будет озвучен 11 июля.

Сам кандидат в президенты от республиканцев прокомментировал это решение на своих страницах в социальных сетях.

"Мои гражданские права были полностью нарушены этой крайне политической, антиконституционной и мешающей выборам охотой на ведьм. Над нашей несостоявшейся нацией смеются во всем мире!" Дональд Трамп

Он всячески убежден, что суд над ним – это "политическое преследование" и вмешательство в президентские выборы 2024 года.

Удивительно, но такое решение сыграло на руку Трампу. Его страница пожертвований рухнула из-за огромного количества обращений. К примеру, венчурный капиталист Шон Магуайр объявил, что он после приговора пожертвовал Трампу 300 тыс. долларов.

I just donated $300k to President Trump



The timing isn't a coincidence https://t.co/LDU4nJ8FBx — Shaun Maguire (@shaunmmaguire) May 30, 2024

Не остался в стороне и его сын Эрик Трамп.

"30 мая 2024 года можно запомнить как день, когда Дональд Трамп выиграл президентские выборы 2024 года", – поделился он на своей странице в Х.

May 30th, 2024 might be remembered as the day Donald J. Trump won the 2024 Presidential Election. — Eric Trump (@EricTrump) May 30, 2024

По итогам первого дня обсуждений жюри присяжных в суде Нью-Йорка не смогло вынести вердикт по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.