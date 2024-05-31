Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Решение присяжных по делу Трампа повысило его популярность у американцев

Суд присяжных, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 05:30 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Решение присяжных по делу Трампа от 30 мая повысило популярность экс-президента у жителей страны, сообщает Zakon.kz.

Личности всех 12 присяжных держались в тайне. После двухдневных совещаний они объявили, что признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Официально приговор будет озвучен 11 июля.

Сам кандидат в президенты от республиканцев прокомментировал это решение на своих страницах в социальных сетях.

"Мои гражданские права были полностью нарушены этой крайне политической, антиконституционной и мешающей выборам охотой на ведьм. Над нашей несостоявшейся нацией смеются во всем мире!"Дональд Трамп

Он всячески убежден, что суд над ним – это "политическое преследование" и вмешательство в президентские выборы 2024 года.

Удивительно, но такое решение сыграло на руку Трампу. Его страница пожертвований рухнула из-за огромного количества обращений. К примеру, венчурный капиталист Шон Магуайр объявил, что он после приговора пожертвовал Трампу 300 тыс. долларов.

Не остался в стороне и его сын Эрик Трамп.

"30 мая 2024 года можно запомнить как день, когда Дональд Трамп выиграл президентские выборы 2024 года", – поделился он на своей странице в Х.

По итогам первого дня обсуждений жюри присяжных в суде Нью-Йорка не смогло вынести вердикт по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Читайте также

Япония
Маскот воздушных сил самообороны Японии вызвал умиление в соцсетях
Забастовка фармацевтов
Фармацевты Франции провели забастовку
США
Дональд Трамп и Илон Маск планируют объединиться
Алия Абди
Трамп Дональд США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
&quot;Мои деньги, что хочу, то и делаю&quot;: казахстанка добровольно перевела деньги мошенникам
"Мои деньги, что хочу, то и делаю": казахстанка добровольно перевела мошенникам 750 тыс. тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: