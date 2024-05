Решение присяжных по делу Трампа повысило его популярность у американцев

Личности всех 12 присяжных держались в тайне. После двухдневных совещаний они объявили, что признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. Официально приговор будет озвучен 11 июля.

Сам кандидат в президенты от республиканцев прокомментировал это решение на своих страницах в социальных сетях.

Он всячески убежден, что суд над ним – это "политическое преследование" и вмешательство в президентские выборы 2024 года.

Удивительно, но такое решение сыграло на руку Трампу. Его страница пожертвований рухнула из-за огромного количества обращений. К примеру, венчурный капиталист Шон Магуайр объявил, что он после приговора пожертвовал Трампу 300 тыс. долларов.

I just donated $300k to President Trump The timing isn't a coincidence https://t.co/LDU4nJ8FBx

Не остался в стороне и его сын Эрик Трамп.

May 30th, 2024 might be remembered as the day Donald J. Trump won the 2024 Presidential Election.