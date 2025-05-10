Трамп решил повысить налог для богатых американцев

Президент США Дональд Трамп предложил повысить налог для богатых американцев с 37% до 39.6%, сообщает Zakon.kz.

По информации The New York Times, во время своего первого президентского срока Трамп выступал против повышения налога для богачей и снизил его до 37%. Сбор платят американцы с ежегодным доходом от 2,5 млн долларов, а также семейные пары с заработком не менее 5 млн.

Теперь Трамп решил повысить порог на фоне обсуждения законопроекта о продлении сокращения налогов. По подсчетам экспертов, увеличение сбора привлечет в бюджет США 67,3 млрд долларов за 10 лет.

Министр торговли США Говард Латник объяснил, что это позволит снизить сборы для работников некоторых отраслей и пенсионеров. Но не все в конгрессе разделяют эту точку зрения.

Ранее Трамп решился сократить китайские пошлины со 145% до 80%.