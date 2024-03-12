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Дело Куандыка Бишимбаева рассмотрит суд присяжных

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 19:40 Фото: zakon.kz
Суд удовлетворил рассмотрение дела экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева судом присяжных, сообщает Zakon.kz.

Вместе с тем судья Айжан Кульбаева отклонила ходатайства защиты Бишимбаева о возврате дела прокурору и переквалификации его деяний на статью 104 УК РК "Убийство по неосторожности".

Ранее адвокаты Бишимбаева попросили суд вернуть дело на доследование, потребовали провести следственный эксперимент на месте преступления. Адвокат Нукеновой попросила суд отклонить все ходатайства защиты Бишимбаева. Обе стороны заявили, что согласны на суд присяжных.

11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по данному делу. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.

Также свою позицию высказали обвиняемый и его адвокаты. Бишимбаев не признает вину, и хочет, чтобы его судили присяжные заседатели, а адвокаты требуют переквалифицировать статью обвинения.

9 ноября 2023 года сообщалось, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.


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