Фармацевты Франции провели забастовку

Во Франции прошла всеобщая забастовка фармацевтов, сообщает Zakon.kz.

По данным двух профсоюзов, из 20500 аптек во Франции 30 мая были закрыты до 18 тыс. Об этом передает радиостанция Franceinfo. Отмечается, что дежурные ночные аптеки будут работать и акция коснулась лишь дневных рабочих часов. Ряд сотрудников будут насильно привлечены к работе.

По данным радиостанции – это самая масштабная акция фармацевтов за последние 10 лет. Они требуют от правительства плана по борьбе с дефицитом лекарств, а также повышения зарплат. Также фармацевты осуждают крайне низкую поддержку со стороны государства. Так в 2023–2027 на каждую аптеку дополнительно выделяется лишь 5500 евро, а специалисты отрасли требуют порядка 20 тыс. евро на аптеку.

Также профсоюзы предупреждают о закрытии большого числа аптек в будущем. К примеру, в прошлом году 330 аптек обанкротились. Отчасти это связано с законопроектом, упрощающим продажу лекарств онлайн.

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