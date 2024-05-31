Женщина построила будку для своей собаки из конструктора

Жительница Канады построила из конструктора Lego домик для своей собаки, сообщает Zakon.kz.

Лоретта Куинси увлекается Lego с семи лет. За последние годы она построила уже 10 собачьих будок из оригинального материала. Большинство из них женщина затем разобрала. Об этом пишет Fox News.

Крупнейшая конструкция Куинси достигает двух метров в высоту. В домике может поместиться не только собака Лоретты по кличке Бейли, но и трое ее детей.

Коллекция 40-летней канадки насчитывает десятки наборов Lego. На каждое Рождество она получает в подарок новые коробки с конструктором. Сборку домов Лоретта производит в столовой.

В начале мая на своем сайте и в соцсетях LEGO представила набор с котом в смокинге из 1710 деталей.