Странное поведение помогло женщине во время прогулки спасти себя и собаку от медведя

В Сети появилось видео, как местная жительница в Канаде и ее собака чудом остались живы после нападения гризли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, огромный хищник преследовал их на лесной тропе и совершил несколько попыток атаки.

Проявив поразительное самообладание, женщина не бросилась бежать, а начала громко кричать и издавать странные звуки. Это "ошеломило" медведя и заставило его уйти обратно в лес.

Ранее мы писали о том, как семья в частном секторе отбилась от медведя с помощью бутылки с водой.