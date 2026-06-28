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Мир

Странное поведение помогло женщине во время прогулки спасти себя и собаку от медведя

Медведь, лес, природа, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 05:34 Фото: pixabay
В Сети появилось видео, как местная жительница в Канаде и ее собака чудом остались живы после нападения гризли, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, огромный хищник преследовал их на лесной тропе и совершил несколько попыток атаки.

Проявив поразительное самообладание, женщина не бросилась бежать, а начала громко кричать и издавать странные звуки. Это "ошеломило" медведя и заставило его уйти обратно в лес.

Ранее мы писали о том, как семья в частном секторе отбилась от медведя с помощью бутылки с водой.

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Аксинья Титова
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