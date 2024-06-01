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Журналисты назвали троих женщин, которые будут формировать Европу

Европа, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 07:20 Фото: pixabay
Журналисты издания The Economist назвали троих женщин, которым предстоит формировать Европу, сообщает Zakon.kz.

По мнению издания, это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и лидер правого Национального объединения во Франции Марин Ле Пен. Именно их изобразили 31 мая на новой обложке журнала.

"Старая удобная Европа находится в тревожном положении в преддверии парламентских выборов на следующей неделе. Европе необходимо последовательное лидерство на уровне ЕС. Успешно ли оно, зависит от выбора трех женщин", – пишет журнал.

28 мая Евросоюз решил пересмотреть свои отношения с Израилем после того, как тот нанес мощные удары по Рафаху, причинив значительные человеческие жертвы.

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