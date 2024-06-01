Журналисты назвали троих женщин, которые будут формировать Европу

Журналисты издания The Economist назвали троих женщин, которым предстоит формировать Европу, сообщает Zakon.kz.

По мнению издания, это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и лидер правого Национального объединения во Франции Марин Ле Пен. Именно их изобразили 31 мая на новой обложке журнала.

"Старая удобная Европа находится в тревожном положении в преддверии парламентских выборов на следующей неделе. Европе необходимо последовательное лидерство на уровне ЕС. Успешно ли оно, зависит от выбора трех женщин", – пишет журнал.

28 мая Евросоюз решил пересмотреть свои отношения с Израилем после того, как тот нанес мощные удары по Рафаху, причинив значительные человеческие жертвы.