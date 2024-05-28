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Евросоюз решил пересмотреть свои отношения с Израилем

Евросоюз, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 05:58 Фото: pixabay
Евросоюз решил пересмотреть свои отношения с Израилем после того, как тот нанес мощные удары по Рафаху, причинив значительные человеческие жертвы, сообщает Zakon.kz.

27 мая министры иностранных дел ЕС съезжались в Брюссель, когда израильская армия обстреливала районы сектора Газа, где укрывались семьи. Накануне Международный Суд постановил, что Израиль должен немедленно прекратить военное наступление в Рафахе. К таким призывам присоединились Саудовская Аравия, Иордания, Катар, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

"Убито и сожжено более 40 человек, многие из них дети. Мы все в ужасе от этого печального события. Международный Суд является ключевым органом системы Организации Объединенных Наций. Все члены ООН обязаны выполнить его решения. Наш Евросоюз был построен на руинах Второй мировой войны. Он всегда был решительным сторонником Международного Суда", – сказал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Соглашение об ассоциации ЕС с Израилем юридически обязывает обе стороны соблюдать ценности прав человека. Ирландия и Испания призывают пересмотреть это положение, утверждая, что Израиль нарушает его своими действиями в Газе и насилием на Западном Берегу.

Как передает корреспондент Euronews Шона Мюррей, министры иностранных дел Ирландии, Испании и Норвегии осудили нападения Израиля на Рафах в ночь на 27 мая, поскольку это противоречит решению Международного Суда.

"Они призвали Евросоюз принять меры для исполнения этого решения, заявив, что они обеспокоены использованием двойных стандартов, когда необходимо применять международное гуманитарное право в Газе".Шона Мюррей

27 мая авиация Израиля нанесла удары по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха. Говорится минимум о 50 погибших. Среди них женщины и дети.

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