Российский журналист и телеведущая Ксения Собчак назвала женщину, которой восхищается, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 16 января написала пост в Instagram. Оказалось, что Собчак восхищается журналисткой и писательницей Юлией Латыниной.

"Я очень люблю восхищаться женщинами. Проблема только в том, что мир потребления, мир рекламы предписывает нам восхищаться теми, кто зачастую ничего из себя не представляет, кроме милой мордашки и "магазинчика керамических колокольчиков". Но такие люди удобны рекламщикам и брендам. Там, где нет характера, нет рисков. А я восхищалась всегда другими. Например, я считаю умнейшей женщиной Юлию Латынину", – написала она.

Ранее хейтеры накинулись на Ксению Собчак из-за чулка на голове.

