Японский миллиардер отменил туристический полет на Луну

Юсаку Маэдзава закрыл свой проект DearMoon по первому туристическому полету на Луну на корабле SpaceX, сообщает Zakon.kz.

Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook, пишет "РБК".

"К сожалению, сообщаем, что первый частный проект DearMoon для полета вокруг Луны будет отменен. Благодарим всех, кто нас поддерживал и извиняемся перед теми, кто с нетерпением ждал этого события", – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте DearMoon, поводом для такого решения стало отсутствие "четкого графика в ближайшей перспективе".

"Несмотря на то что проект отменен, Маэдзава и члены команды DearMoon продолжают бросать вызов в своих отраслях", – говорится в сообщении.

В 2017 году компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, объявила о планах организовать коммерческий полет вокруг Луны. Спустя год в компании выбрали первого такого туриста – им стал Юсаку Маэдзава. Японский миллиардер выкупил все места на корабль и объявил о наборе 10-12 человек для совместной миссии.