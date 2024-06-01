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Японский миллиардер отменил туристический полет на Луну

Юсаку Маэдзава, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 17:22 Фото: Instagram/yusaku2020
Юсаку Маэдзава закрыл свой проект DearMoon по первому туристическому полету на Луну на корабле SpaceX, сообщает Zakon.kz.

Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в Facebook, пишет "РБК".

"К сожалению, сообщаем, что первый частный проект DearMoon для полета вокруг Луны будет отменен. Благодарим всех, кто нас поддерживал и извиняемся перед теми, кто с нетерпением ждал этого события", – говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте DearMoon, поводом для такого решения стало отсутствие "четкого графика в ближайшей перспективе".

"Несмотря на то что проект отменен, Маэдзава и члены команды DearMoon продолжают бросать вызов в своих отраслях", – говорится в сообщении.

В 2017 году компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, объявила о планах организовать коммерческий полет вокруг Луны. Спустя год в компании выбрали первого такого туриста – им стал Юсаку  Маэдзава. Японский миллиардер выкупил все места на корабль и объявил о наборе 10-12 человек для совместной миссии.

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