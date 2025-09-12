Ракету для полетов на Луну успешно испытал Китай

Китай успешно провел статические огневые испытания первой ступени ракеты Long March 10, предназначенной для полетов на Луну, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства "Синьхуа", тесты состоялись 11 сентября на космодроме Вэньчан провинции Хайнань и стали вторым статическим огневым испытанием первой ступени перспективного носителя.

China's Long March-10 carrier rocket, the country's new-generation manned launch vehicle, has successfully completed the second static fire test on Friday at south China's Wenchang Spacecraft Launch Site, according to China Manned Space Agency. pic.twitter.com/0kLwet7G3y — China Science (@ChinaScience) September 12, 2025

Отметим, что в тот же день Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) ввело полный запрет на участие граждан Китая в своих программах. А чуть раньше, 8 сентября, с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запустили ракету-носителя "Цзилиньский университет – Церера-1 (Яо-15)", выведя на орбиту три спутника.