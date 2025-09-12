Ракету для полетов на Луну успешно испытал Китай
По информации агентства "Синьхуа", тесты состоялись 11 сентября на космодроме Вэньчан провинции Хайнань и стали вторым статическим огневым испытанием первой ступени перспективного носителя.
China's Long March-10 carrier rocket, the country's new-generation manned launch vehicle, has successfully completed the second static fire test on Friday at south China's Wenchang Spacecraft Launch Site, according to China Manned Space Agency. pic.twitter.com/0kLwet7G3y— China Science (@ChinaScience) September 12, 2025
Отметим, что в тот же день Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) ввело полный запрет на участие граждан Китая в своих программах. А чуть раньше, 8 сентября, с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запустили ракету-носителя "Цзилиньский университет – Церера-1 (Яо-15)", выведя на орбиту три спутника.