Мир

Ракету для полетов на Луну успешно испытал Китай

Китай успешно испытал ракету для полетов на Луну, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 01:20 Фото: wikipedia
Китай успешно провел статические огневые испытания первой ступени ракеты Long March 10, предназначенной для полетов на Луну, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства "Синьхуа", тесты состоялись 11 сентября на космодроме Вэньчан провинции Хайнань и стали вторым статическим огневым испытанием первой ступени перспективного носителя.

Отметим, что в тот же день Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) ввело полный запрет на участие граждан Китая в своих программах. А чуть раньше, 8 сентября, с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запустили ракету-носителя "Цзилиньский университет – Церера-1 (Яо-15)", выведя на орбиту три спутника.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
