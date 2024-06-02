В Стамбуле обрушилось здание: 7 человек пострадали, двое оказались под завалами
Фото: NTV
2 июня 2024 года в Стамбуле обрушилось трехэтажное здание в районе Карталепе. Из-под завалов были спасены семь пострадавших, два человека все еще остаются под обломками, сообщает Zakon.kz.
Трехэтажное здание, расположенное на улице Беледие в районе Карталтепе стамбульского района Кючукчекмедже, обрушилось около 08:45 по местному времени (10:54 по Астане), сообщил турецкий телеканал NTV. Причина обрушения остается неизвестной.
Момент самого обрушения попал на видеокамеры наружного наблюдения.
Губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил, что из-под обломков здания, построенного в 1988 году, были спасены 7 человек с травмами, два человека все еще находятся под обломками.
"Прибывшие на место бригады продолжают работу по разбору завалов. На улицах, ведущих к месту крушения, были созданы полосы безопасности, чтобы команды могли быстро добраться до места крушения. Полиция также приняла меры безопасности в регионе", – говорится в сюжете телеканала.
Фото: NTV
Фото: NTV
Фото: NTV
О причинах обрушения здания турецкие официальные лица и СМИ не сообщали. Zakon.kz следит за ходом событий.
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