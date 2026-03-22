Мир

Трагедия в Стамбуле: под завалами остаются люди

два здания разрушились в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2026 18:18 Фото: скриншот видео
В последний день праздника Рамазан-байрам в районе Фатих в Стамбуле прогремел взрыв, обрушивший два здания. По предварительным данным, причиной стала утечка природного газа, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной телеканалом A Haber, под завалами оказались 11 человек.

В результате оперативной работы спасателей девять человек удалось извлечь из-под обломков живыми и с травмами, еще двоих продолжают спасать. Министр юстиции Акин Гюрлек сообщил о начале расследования по факту происшествия.

После взрыва в районе Фатих в Стамбуле на место были направлены многочисленные экстренные службы. Работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадали 28 человек, 7 человек погибли. Четверых пострадавших госпитализировали в реанимацию в Бурабайскую районную больницу, шестерых доставили в многопрофильную облбольницу Кокшетау. Все были в тяжелом состоянии.

Шесть семей погибших при взрыве получили по 4 миллиона тенге в качестве компенсации.

Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Стамбуле обрушилось здание: 7 человек пострадали, двое оказались под завалами
12:58, 02 июня 2024
В Стамбуле обрушилось здание: 7 человек пострадали, двое оказались под завалами
Два дома рухнули в Стамбуле из-за прокладки метро
19:57, 18 января 2024
Два дома рухнули в Стамбуле из-за прокладки метро
В Карагандинской области от взрыва разрушился жилой дом: под завалами люди
02:45, 30 января 2024
В Карагандинской области от взрыва разрушился жилой дом: под завалами люди
Последние
Популярные
Читайте также
Видеообзор конкурентоспособного противостояния новичков КПЛ за важные очки в чемпионате
19:07, Сегодня
Видеообзор конкурентоспособного противостояния новичков КПЛ за важные очки в чемпионате
Разгромом завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
18:24, Сегодня
Разгромом завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после матчей третьего тура
17:52, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после матчей третьего тура
Один гол решил исход матча Казахстан - Кыргызстан на международном турнире по футболу
17:33, Сегодня
Один гол решил исход матча Казахстан - Кыргызстан на международном турнире по футболу
