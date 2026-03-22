Трагедия в Стамбуле: под завалами остаются люди

В последний день праздника Рамазан-байрам в районе Фатих в Стамбуле прогремел взрыв, обрушивший два здания. По предварительным данным, причиной стала утечка природного газа, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной телеканалом A Haber, под завалами оказались 11 человек.

В результате оперативной работы спасателей девять человек удалось извлечь из-под обломков живыми и с травмами, еще двоих продолжают спасать. Министр юстиции Акин Гюрлек сообщил о начале расследования по факту происшествия.

После взрыва в районе Фатих в Стамбуле на место были направлены многочисленные экстренные службы. Работы продолжаются.

İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi.



Fatih Ayvansaray’da meydana gelen patlama sonrası bitişikteki 2 bina çöktü. Olay yerine sevk edilen ekiplerce enkaz altından 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.



İçeride olduğu değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları… https://t.co/cY788VVABZ pic.twitter.com/aK9RAXOkMo — Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) March 22, 2026

Ранее сообщалось, что в Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадали 28 человек, 7 человек погибли. Четверых пострадавших госпитализировали в реанимацию в Бурабайскую районную больницу, шестерых доставили в многопрофильную облбольницу Кокшетау. Все были в тяжелом состоянии.

Шесть семей погибших при взрыве получили по 4 миллиона тенге в качестве компенсации.