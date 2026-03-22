Трагедия в Стамбуле: под завалами остаются люди
Согласно информации, опубликованной телеканалом A Haber, под завалами оказались 11 человек.
В результате оперативной работы спасателей девять человек удалось извлечь из-под обломков живыми и с травмами, еще двоих продолжают спасать. Министр юстиции Акин Гюрлек сообщил о начале расследования по факту происшествия.
После взрыва в районе Фатих в Стамбуле на место были направлены многочисленные экстренные службы. Работы продолжаются.
İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi.— Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) March 22, 2026
Fatih Ayvansaray’da meydana gelen patlama sonrası bitişikteki 2 bina çöktü. Olay yerine sevk edilen ekiplerce enkaz altından 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
İçeride olduğu değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları… https://t.co/cY788VVABZ pic.twitter.com/aK9RAXOkMo
Ранее сообщалось, что в Щучинске в одноэтажном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадали 28 человек, 7 человек погибли. Четверых пострадавших госпитализировали в реанимацию в Бурабайскую районную больницу, шестерых доставили в многопрофильную облбольницу Кокшетау. Все были в тяжелом состоянии.
Шесть семей погибших при взрыве получили по 4 миллиона тенге в качестве компенсации.