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Выросло число пострадавших от удара молнии в Чехии

Выросло число пострадавших от удара молнии в Чехии, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 03:22 Фото: pixabay
Пострадавших от удара молнии на севере Чехии в городе Либерец уже выросло до 18 человек. В том числе это 9 детей в возрасте от двух до 16 лет. С разными травмами они находятся в больницах, сообщает Zakon.kz

По информации агентства ČTK состояние нескольких пострадавших оценили как "тяжелое", их пришлось реанимировать. Одного маленького ребенка в качестве меры предосторожности перевезли на вертолете в пражскую больницу в Мотоле.

"Сильные дожди в оба выходных дня подняли уровень рек на юго-западе Чехии. Радбуза в Станькове и Домажлицко достигла третьей, то есть самой высокой, стадии паводка", — добавили в СМИ.

О несчастный случае с ударом молнии в Замковом парке стало известно 2 июня. Инцидент произошел примерно вечером, когда в парке проводилось детское мероприятие. В полиции сообщили, что число раненых достигает 15 человек.

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Елена Вебер
Молния Чехия 2024 год Грозы
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