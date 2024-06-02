Выросло число пострадавших от удара молнии в Чехии

Пострадавших от удара молнии на севере Чехии в городе Либерец уже выросло до 18 человек. В том числе это 9 детей в возрасте от двух до 16 лет. С разными травмами они находятся в больницах, сообщает Zakon.kz

По информации агентства ČTK состояние нескольких пострадавших оценили как "тяжелое", их пришлось реанимировать. Одного маленького ребенка в качестве меры предосторожности перевезли на вертолете в пражскую больницу в Мотоле.

"Сильные дожди в оба выходных дня подняли уровень рек на юго-западе Чехии. Радбуза в Станькове и Домажлицко достигла третьей, то есть самой высокой, стадии паводка", — добавили в СМИ.

О несчастный случае с ударом молнии в Замковом парке стало известно 2 июня. Инцидент произошел примерно вечером, когда в парке проводилось детское мероприятие. В полиции сообщили, что число раненых достигает 15 человек.