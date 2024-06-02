В Чехии от удара молнии пострадали 15 человек
Фото: pixabay
В городе Либерце на северо-западе Чехии от удара молнии пострадали 15 человек, в том числе дети, сообщает Zakon.kz.
Об этом 2 июня сообщает новостное издание Idnes.
Отмечается, что происшествие произошло в одном из парков города, молния ударила в дерево.
"Пострадали от 10 до 15 человек. Некоторые из них потеряли сознание, медикам пришлось их приводить в чувство", — говорится в сообщении.
Медицинскую помощь оказали пяти детям и восьми взрослым. В полиции сообщили, что число раненых достигает 15 человек.
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