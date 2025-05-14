Посетители зоопарка во Франции пострадали во время удара молнии

Фото: Facebook/Jean-Paul Glomski

В городе Барбен на юге Франции молния попала в зоопарк, в результате чего пострадали 13 человек, в том числе несколько детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Le Parisien, молния ударила в ровную и открытую часть зоопарка, поэтому животные не пострадали. "Пожарные сообщили, что в среду днем в результате удара молнии пострадали 13 посетителей зоопарка Барбен. 12 из них, включая четверых детей, была оказана экстренная помощь", – говорится в сообщении. Уточняется, что одна женщина получила более серьезные травмы и в данное время находится в критическом состоянии. 🔴 Alors que 13 personnes ont été touchées par la foudre ce mercredi dans le zoo de Barben dans les Bouches-du-Rhône, une femme a été plus sérieusement touchée et se trouve en urgence absolue

➡️ https://t.co/EF1TZJ1nHp pic.twitter.com/TYrbGRj2l7 — Le Parisien (@le_Parisien) May 14, 2025 Ранее сообщалось, что пара молодых туристов потерялась в горах Алматы.

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