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Мир

Посетители зоопарка во Франции пострадали во время удара молнии

люди пострадали во время удара молнии в зоопарке во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 00:08 Фото: Facebook/Jean-Paul Glomski
В городе Барбен на юге Франции молния попала в зоопарк, в результате чего пострадали 13 человек, в том числе несколько детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Le Parisien, молния ударила в ровную и открытую часть зоопарка, поэтому животные не пострадали.

"Пожарные сообщили, что в среду днем в результате удара молнии пострадали 13 посетителей зоопарка Барбен. 12 из них, включая четверых детей, была оказана экстренная помощь", – говорится в сообщении.

Уточняется, что одна женщина получила более серьезные травмы и в данное время находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что пара молодых туристов потерялась в горах Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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