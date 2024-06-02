Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали недалеко от японской Исикавы
Фото: wikimedia
Метеорологическое управление Японии сообщила о землетрясении которое произошло 3 июня в районе 6:30 утра (02:30 по астанинскому времени) неподалеку от японской префектуры Исикава в центральной части острова Хонсю, сообщает Zakon.kz
По информации NHK эпицентр землетрясения находился в районе полуострова Ното, очаг залегал на глубине 10 км. Опасности возникновения цунами нет, однако толчки все же могут вызвать некоторые изменения уровня моря вдоль побережья.
Угроза цунами не объявлялась.
Информации о жертвах нет.
1 июня землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на севере Чили. 2 мая, в селе Чикола Ирафского района Северной Осетии произошло землетрясение.
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