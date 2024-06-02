Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали недалеко от японской Исикавы

Фото: wikimedia

Метеорологическое управление Японии сообщила о землетрясении которое произошло 3 июня в районе 6:30 утра (02:30 по астанинскому времени) неподалеку от японской префектуры Исикава в центральной части острова Хонсю, сообщает Zakon.kz

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