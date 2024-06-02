В Северной Осетии произошло сильное землетрясение
Фото: Indiana University
Рано утром в воскресенье, 2 мая, в селе Чикола Ирафского района Северной Осетии произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.
На видео, опубликованном в Telegram-канале Mash gor, в котором предположительно снят момент подземных толчков, трясется камера видеонаблюдения.
Землетрясение имело очень мелкую глубину в 10 км и ощущалось по всей области. Магнитуда составила 4,2. Время подземных толчков – около 05:30 утра по местному времени (03:30 по Астане).
"Небольшая глубина землетрясения послужило поводом, что его вблизи эпицентра ощутили сильнее, чем обычное более глубокое землетрясение аналогичной магнитуды", – говорится на сайте сейсмических исследований Volcano Discovery.
Никаких разрушений не зафиксировали, пишут местные СМИ.
29 мая землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Мьянме, рядом с границей Индии
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