В Северной Осетии произошло сильное землетрясение

Рано утром в воскресенье, 2 мая, в селе Чикола Ирафского района Северной Осетии произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Mash gor, в котором предположительно снят момент подземных толчков, трясется камера видеонаблюдения.

Землетрясение имело очень мелкую глубину в 10 км и ощущалось по всей области. Магнитуда составила 4,2. Время подземных толчков – около 05:30 утра по местному времени (03:30 по Астане).

"Небольшая глубина землетрясения послужило поводом, что его вблизи эпицентра ощутили сильнее, чем обычное более глубокое землетрясение аналогичной магнитуды", – говорится на сайте сейсмических исследований Volcano Discovery.

Никаких разрушений не зафиксировали, пишут местные СМИ.

29 мая землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в Мьянме, рядом с границей Индии