Близ Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7, угроза цунами для японских южных островов

Метеорологи сообщили об угрозе цунами для японской Окинавы из-за землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло близ Тайваня, сообщает Zakon.kz.

Сейсмологи сообщили, что эпицентр землетрясения располагался вблизи восточного побережья Тайваня.

По информации NHK предупреждение о цунами выпущено для прибрежных районов Миякодзима и Яэяма в префектуре Окинава на юго-западе Японии, а также для главного острова Окинава.

Власти просят жителей этих районов как можно скорее эвакуироваться на возвышенности или в безопасные места. По словам официальных лиц, волны цунами высотой 30 см наблюдались на острове Ёнагуни в 9:18 утра по японскому времени в среду.



Ожидается, что высота цунами в регионе может достигать 3 метров.

Предупреждение было выпущено после того, как около 9 утра произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Позже сообщили, что зафиксировано второе мощное землетрясение магнитудой 6,6, которое также произошло близ Тайваня.

Ранее сообщалась, что 30 марта сразу три землетрясения произошли в Грузии.

В Казахстане 1 апреля 2024 года жители Жамбылской области почувствовали двухбалльное землетрясение.