До полуночи продлили время для голосования на президентских выборах в Иране

Иранский избирком третий раз продлил время для голосования на президентских выборах, иранцы могут отдать голос до 00:00 по местному времени, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил представитель иранского избиркома Мохсен Эслами в эфире телеканала IRIB.

"Голосование на выборах президента продлено до 00:00", – сказал Эслами.

Отмечается, что время для голосования продлевали два раза: сначала с 18:00 до 20:00, потом до 22:00 по местному времени. Вероятно, третье продление – последнее, затем начнется подсчет голосов.

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс. 20 мая стало известно, что вертолет разбился, а все находившиеся в нем погибли. Поэтому в стране проходят внеочередные выборы.

Регистрация кандидатов проходила в Иране с 30 мая по 3 июня. Из 278 человек избирком принял документы только 80. 10 июня были названы имена шестерых кандидатов, которые вступили в предвыборную гонку на пост президента. Выборы были назначены на 28 июня.