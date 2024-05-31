В Иране регистрация кандидатов на президентские выборы завершится 3 июня

Регистрация кандидатов на внеочередные 14-е президентские выборы в Иране началась 30 мая и продлится до 3 июня, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет иранское агентство ISNA. По его информации, желающим предоставлено пять дней для обращения в МВД и выдвижения своей кандидатуры для участия в выборах.

С 4 июня кандидатуры всех зарегистрировавшихся в течение семи дней будут рассматриваться советом стражей на предмет соответствия компетенций и квалификации претендента должности президента. Окончательный список утвержденных кандидатов огласят 11 июня.

Сами выборы пройдут 28 июня. В случае, если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов в первом туре, предусмотрено проведение второго тура 5 июля. Там уже будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов по итогам первого.

Версию падения вертолета президента страны Эбрахима Раиси из-за взрыва, возникшего в результате диверсии, исключили в Генштабе ВС Ирана.