Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Иране регистрация кандидатов на президентские выборы завершится 3 июня

Иран, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 07:20 Фото: pixabay
Регистрация кандидатов на внеочередные 14-е президентские выборы в Иране началась 30 мая и продлится до 3 июня, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет иранское агентство ISNA. По его информации, желающим предоставлено пять дней для обращения в МВД и выдвижения своей кандидатуры для участия в выборах.

С 4 июня кандидатуры всех зарегистрировавшихся в течение семи дней будут рассматриваться советом стражей на предмет соответствия компетенций и квалификации претендента должности президента. Окончательный список утвержденных кандидатов огласят 11 июня.

Сами выборы пройдут 28 июня. В случае, если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов в первом туре, предусмотрено проведение второго тура 5 июля. Там уже будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов по итогам первого.

Версию падения вертолета президента страны Эбрахима Раиси из-за взрыва, возникшего в результате диверсии, исключили в Генштабе ВС Ирана.

Читайте также

Япония
Маскот воздушных сил самообороны Японии вызвал умиление в соцсетях
Суд присяжных
Решение присяжных по делу Трампа повысило его популярность у американцев
Забастовка фармацевтов
Фармацевты Франции провели забастовку
Алия Абди
Иран 2024 год Выборы Президенты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Несколько дней в Алматы будут перекрывать дороги из-за высоких гостей
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Выпуск новой 10-тысячной купюры: Нацбанк сделал важное заявление
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
Вокруг Астаны выставили посты полиции: в МВД дали объяснение
&quot;Мои деньги, что хочу, то и делаю&quot;: казахстанка добровольно перевела деньги мошенникам
"Мои деньги, что хочу, то и делаю": казахстанка добровольно перевела мошенникам 750 тыс. тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: